Şafak operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 152 PERSONELİN KATILIMIYLA 12 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 15 ŞAHISTAN 10’U TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, 5’İ İSE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 152 personelin katılımıyla 12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şahıstan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sabah saat 05.00’de eş zamanlı olarak Şafak Operasyonu düzenlendi. İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Erenler ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şahıs yakalanmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 155 gram esrar maddesi, 44 gram sentetik cannabinoid, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 27 adet 9x19 mm fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 TL para ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şahıstan 10’u çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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