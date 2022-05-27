Şafak operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde daha önceden yaşanılan kasten adam yaralama, tehdit ve mala zarar verme gibi konulardan dolayı haklarında yakalama kararı bulunan B.Ç., S.Ç., isimli şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde her iki şahsın bulunmuş olduğu Mimar Sinan Mahallesinde adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında evlerinde bulunan her iki şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan evde yapılan aramalarda ise 2 adet tek kırma tüfek ile 1 adet tabancaya polis ekiplerince el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.