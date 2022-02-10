Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa’da yakalanan firari şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süres

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa’da yakalanan firari şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.