Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrolüne çıkarıldı

Bakırköy’de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltına alınan Kadir Yasak, Ali Yasak ve İbrahim Çadırcı sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Tetiği çektiği iddia edilen Kadir Yasak ile Ali Yasak ve İbrahim Çadırcı sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından cinayet zanlılarının yeniden Emniyete götürüleceği öğrenildi.