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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz, hepimize söylenmiştir. Çirki
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin firari şüpheli Seccad Y. yakalandı
İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Seccad Y. olaydan 13 gün sonra Bursa’da yakalandı.
Asayiş 09.02.2022, 14:16
İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Seccad Y. olaydan 13 gün sonra Bursa’da yakalandı.