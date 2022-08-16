Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin dava yarın görülmeye devam edilecek

Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 10 tutuklu sanıktan 9’u bugün dinlendi. Duruşma yarın saat 09.30’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülmeye devam edilecek.

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma dahilinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti.

Bugün Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada 20 sanıklı davanın 10 tutuklu sanığından 9’u mahkeme heyeti tarafından dinlendi. Diğer sanıkların dinlenmesi ve avukatların savunmaları için duruşma yarın saat 09.30’a ertelendi.