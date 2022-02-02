Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy’de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Saldırıya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cinayetin ardından zanlılar olay yerinden koşarak kaçıyor.