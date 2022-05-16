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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Ali Yasak ve Abdulkadir Kara'ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Asayiş 16.05.2022, 12:19 16.05.2022, 12:30
İstanbul Yeşilköy’de, balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.