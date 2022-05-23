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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık tutuklandı

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkin firari son sanık Serkan Dakman, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 23.05.2022, 16:23
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık tutuklandı

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkin firari son sanık Serkan Dakman, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Yeşilköy’de, 27 Ocak günü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balık restoranında öldürülmüştü. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, diğer 9 sanığın ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen ve firari durumda olan son sanık Serkan Dakman ise dün Esenyurt’ta yakalanmıştı.

Dakman emniyetteki işlemlerinin ardından dava dosyasının görüldüğü 12. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme ifade işlemlerinin ardından Dakman’ın tutuklanmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu ile 3 diğer kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede 19 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede 27 Ocak günü gece saat 00.37 sıralarında bir balık restoranında yapılan silahlı saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği, Murat Bilmez’in ise yaralandığı belirtildi.

İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘silahla kasten yaralamaya iştirak’ ve ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. 2 diğer sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, 8 sanık hakkında ’suçluyu kayırma’ suçundan 5’er yıla kadar, 1 diğer sanık hakkında ise ’suçluyu kayırma’ ve ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak.

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