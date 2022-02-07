Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama

İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16’sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmiş, 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif olması nedeniyle hastanede karantinaya alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K., Ali Y., Burak O., Fatih K., Gökhan K., Kadir Y., Kerem Ö. ve Uğur Can B., kamera izleme ve görüntü inceleme tutanağı içeriği, telefon inceleme tutanağı içeriği, baz sinyal bilgilerine ilişkin yapılan tespitler, delillerin tam olarak toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması değerlendirilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan A., İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet Sedat S. ve Rasim Türker K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.