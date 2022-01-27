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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekiplerinin 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekiplerinin 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.
Asayiş 27.01.2022, 13:38
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında şüpheli sayısı 6’ya yükseldi. 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekiplerinin 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.