Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerini Yeşil Bölge’den çekilmeye çağırdı

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın destekçilerini bir saat içerisinde Yeşil Bölge’den çekilmeye çağırmasının ardından Irak genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de toplanarak protesto düzenleyen destekçilerine çağrıda bulundu. Necef kentindeki El-Hanane’de bulunan konutunda açıklama yapan Sadr, destekçilerini bir saat içerisinde Yeşil Bölge’yi terk etmeye çağırarak, kararına uymayanları reddedeceğini ve bundan böyle barışçıl protesto olmayacağını söyledi. Destekçileri ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaları şiddetle eleştiren Sadr, “Katil ile maktul ateşe gider” ifadelerini kullandı.

"Irak halkından özür diliyorum"

Dünden beri devam eden çatışmalar hakkında konuşan Sadr, “Bu olaylardan tek zarar gören Irak halkından özür diliyorum. Vatanım, şiddet ve yolsuzluk esareti altında. Barışçıl bir protesto umuyordum, kurşunlu, roketli ve sefil bir devrim değil. Madem devrime şiddet olayları karıştı o zaman bu bir devrim değildir. Bundan böyle devrim demeyeceğim. Sadr Grubu’nun devrimini de eleştiriyorum” dedi. Sadr’ın konuşmasının ardından, destekçileri Yeşil Bölge’den çekilmeye başladı.