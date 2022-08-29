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Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr açlık grevine başladı
Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren şiddet olaylarında can kaybı 10’a yükselirken, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, bugün Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarını protesto için açlık grevine başladı.
Asayiş 29.08.2022, 23:03 29.08.2022, 23:07
Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren protestolarda yaşanan şiddet olaylarında can kaybı 10’a yükseldi. Sadr Grubu yöneticilerinden Hassan el-Adari sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın bugün başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de güvenlik güçleriyle destekçileri arasında meydana gelen şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu. El-Adari, Sadr’ın şiddet olayları ve silah sesleri dinene kadar açılık grevine devam edeceğini ifade etti.
Sadr’ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge’ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmıştı.
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