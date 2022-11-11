Şadırvanda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, cami şadırvanında fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cuma namazı için Ulu Cami’ye giden 90 yaşındaki Ali Dolunay, namazdan sonra oturduğu şadırvanda fenalaştı. İkindi namazı için camiye gelen camii cemaati, yaşlı adamdan tepki alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede camiye giden 112 ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.