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Saç traşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saç traşını beğenmediği için kendisini traş eden berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 30.12.2020, 11:45
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Olay, 28 Aralık tarihinde Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.(19) isimli şahıs, iş merkezinde bulunan berberde yaptırdığı traşı ve çekilen fönü beğenmeyince berber Hakan K.'ya ve berber kalfası Ramazan M.'ye (21) tepki gösterdi.
Berberden küfürler ederek çıkan A.B., kendisini uyaran berber kalfası Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç.'yi (17) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.B., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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