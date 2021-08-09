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Saç saça, baş başa kavga ettiler

Kırıkkale’de iki pazarcı kadının saç saça, baş başa tutuştuğu ’tezgah yeri benim’ kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 09.08.2021, 14:15
Saç saça, baş başa kavga ettiler

Kırıkkale’de iki pazarcı kadının saç saça, baş başa tutuştuğu ’tezgah yeri benim’ kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale’de Gürler Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir pazarcı kadın, yufka satışı yapmak için tezgahını kurdu. Aradan birkaç saat sonra da başka bir pazarcı kadın ise tezgahını kurmak için alana geldi. Tezgah yerinin dolu olduğunu gören kadın, yerinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Bir süre sonra iki pazarcı kadın, önce sözlü tartıştı ardından saç saça, baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerini yere yatıran kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

’Tezgah yeri benim’ kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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