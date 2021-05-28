Saç rulo yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

655 karayolunda saç rulo yüklü tır ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil betan bariyeri aştı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 Düzce-Akçakoca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli’den yüklediği saç malzeme ile Düzce istikametine seyreden G.A. idaresindeki 67 SN 219 plakalı Mercedes marka tırın dorsesi, karayolunun daha önce heyelan yaşanan mevkiinde karşı yönden gelmekte olan S.Y.E.’nin kullandığı 34 CBN 305 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarında bulunan beton bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Otomobilde bulunan sürücü S.Y.E., S.E. ve H.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yol çalışması yapan ve kazayı gören bir işçi kaza anını anlatarak, “Tır viraja çok hızlı girdi. Otomobilde karşı yönden geliyordu. O sırada dorse yükü nedeniyle yan yatınca otomobile çarptı” dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza nedeniyle trafik uzun süre verilemedi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.