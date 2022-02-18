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Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde ekipler tarafından donmak üzereyken bulunan iki yavru bozayı, saç kurutma makinesiyle ısıtılıp vücut ısılarının yükseltilmesi için kuvöze konuldu. 10 günlük gözleri dahi açılmayan ve anneleri kayıp iki yavru ayı, yaşama tutundu ve sağlık durumları normale döndü.

Asayiş 18.02.2022, 10:58
Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde ekipler tarafından donmak üzereyken bulunan iki yavru bozayı, saç kurutma makinesiyle ısıtılıp vücut ısılarının yükseltilmesi için kuvöze konuldu. 10 günlük gözleri dahi açılmayan ve anneleri kayıp iki yavru ayı, yaşama tutundu ve sağlık durumları normale döndü.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılık yapan Veysel Çifçi, hayvanlarını sulamak için köpekleri ile birlikte köy merasına çıktı. Köpekler merada bulunan kayalık alanda havlamaya başlayınca Veysel Çifçi, köpeklerin tepki verdiği alana yöneldi. Kayalık alanda iki yavru ayı ile karşılaşan Veysel Çifçi, ortalıkta anneleri olmayan ve donmak üzere olan yavru ayıları alarak güvenlik bir noktaya götürdü. Daha gözleri bile açılmamış ve soğuktan titreyen yavru bozayıları sıcak bir alana götüren Veysel Çiftçi, durumu Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin yönlendirmesiyle bölgede bulunan Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Karafasıl köyüne giderek yavru ayıları teslim aldı.

HAYDİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından il merkezine getirilen iki yavru ayının ilk önce saç kurutma makinesi ile vücut ısıları yükseltildi. Ardından mamalarla beslenen yavru ayılar, kuvöze konuldu. Yaşama tutunan ve gözlerini açan yavru ayılar, veteriner hekimdeki görevliler tarafından temizlendi. Ardından yavru ayılar ekipler tarafından mamalarla beslendi.

“Yavru ayıların şu anda için herhangi bir problemleri yok, sağlıkları gayet iyi”

Yavru ayıları tedavi eden Veteriner Hekim Sefa Hebipoğlu, yavru ayıların yaklaşık 10 günlük olduklarını söyledi.

Yavru ayıların kendilerine Jandarma HAYDİ ile Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince getirildiğini söyleyen Veteriner Hekim Hebipoğlu, “İki yavru ayının şu anda anneleri yok kayıp. Yavru ayıların ilk müdahalelerini yaptık. Karınlarını doyurduk. Bundan sonraki süreci izlemeye alacağız. Milli Park ekipleri annesini bulmaya çalışacak. Annesini bulabilirsek doğal yaşamına bırakacağız, bulamazsak Sinop’ta Rehabilitasyon Merkezine sevkini yapacağız. Şu an için sağlık durumları gayet iyi. Yavru ayıları beslemeye devam ediyoruz. İnşallah annesini de bulabilirsek doğal yaşamlarına bırakmak istiyoruz. Takriben 1 hafta ya da 15 günlük yavru ayılar, birisinin gözü açılmış diğerinin daha gözü de açılamamış. 15 günlük civarlarında olduklarını düşünüyoruz. Şu anda yeme ya da içme konusunda herhangi bir problemleri bulunmuyor. Gayet iyiler ve sağlıklılar” dedi.

"Şu an için bir problemleri bulunmuyor"

Yavru ayıların kendisine getirildiğinde kötü durumda olduğunu belirten Veteriner Hekim Hebipoğlu, “Bana geldiğinde soğuk stresi yüzünden baya problemliydi. Yoğun bakım ünitesine aldık ve vücut ısılarını yükselttik. Sabah sütlerini verdik, öğlende besledik ve sürekli mama ile beslemeye devam ediyoruz. Şu an için bir problem bulunmuyor. Ama bize geldiklerinde bir hayli zor şartlarda gelmişlerdi. Sağ olsun ekipler yavru ayıları bize hızlı bir şekilde getirdi. Bizde hemen müdahalesini yaptık, şu anda için bir problem görünmüyor” diye konuştu.

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