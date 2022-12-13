Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kargoya getirilen kumaştan 5 kilo 700 gram metamfetamin kazıyarak ele geçirildi

Avustralya’ya gönderilmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanında kargo bölümüne getirilen ve perde olduğu beyan edilen gönderi, ekiplerin analizi sonucu riskli olarak belirlenmesi ve narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi sonrası incelemeye alındı. Gönderide bulunan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki kumaşı açan ekipler, kumaşın açıldıkça katılaştığını fark etti. Şüphe üzerine ekiplerin kumaşı kazımasıyla beraber kumaşa emdirilmiş halde kristal maddeler ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemede kumaşa emdirilen maddenin metamfetamin olduğu ve 5 kilo 700 gram ağırlığında olduğu tespit edildi. Toplamda yapılan 5 operasyonda 5 kilo 700 gram ağırlığında metamfetamin, 71 kilo 300 gram esrar ve 2 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

71 kilo 300 gram esrar

Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen bir operasyon, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Tiran ve Amsterdam üzerinden gelen uçakları analiz etmesi sonucu, riskli görülen yolcu valizleri x-ray taramasına yönlendirilmesiyle başladı. X-ray taraması sonucu şüpheli yoğunluklara rastlandı. Bununla birlikte narkotik dedektör köpeklerin aşırı tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda toplam 71 kilo 300 gram esrar yakalandı.

2 kilo 500 gram kokain

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, Dubai’den gelen bir şahıs istihbarat çalışmaları çerçevesinde Gümrük Muhafaza ekiplerinin takibine takıldı. Valizinde uyuşturucu olabileceği şüphesiyle takibe alınan şahıs uçaktan inmesinin ardından banttan valizini aldıktan sonra ekipler tarafından çevrildi. Şahsın valizinde yapılan kontrolde valizin içerisinde bulunan sırt çantasının iç sırt kısmındaki astarın altına yerleştirilmiş vaziyette alüminyum folyoya sarılı paket halinde beyaz renkte maddeler tespit edildi. Uyuşturucu madde test kitiyle yapılan analiz sonrasında maddenin kokain olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan tartımda söz konusu kokainin 2 kilo 500 gram olduğu tespit edildi.

5 kilo 700 gram metamfetamini ekipler kumaştan kazıyarak ele geçirdi

Yapılan başka bir operasyonda ise, Avustralya’ya gönderilmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne bağlı kargo bölümüne getirilen bir gönderi, ekiplerin analizi sonucu riskli olarak belirlendi. Gümrük idaresine "perde" olarak beyan edilen şüpheli kargo gönderisi narkotik dedektör köpekleri kullanılarak aramaya tabi tutuldu. Dedektör köpeklerin eşyaya aşırı tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince açılarak kontrol edilen kargo gönderisinin içinde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında rulo şeklinde sarılmış perde kumaşı bulundu. Yapılan incelemede kumaşın açıldıkça ortalarına doğru katılaştığı görüldü. Bunun üzerine kumaşı kazıyan ekipler, kumaşın içine emdirilen kristal yapıdaki maddeleri ortaya çıkardı. Söz konusu maddeler ekiplerce incelemeye alınırken yapılan testler sonucu kumaşa emdirilen maddenin metamfetamin hidroklorür olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu kumaş detaylı incelenmek üzere Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan analiz neticesinde kumaşa emdirilen metamfetaminin 5 kilo 700 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdiği 5 operasyon neticesinde toplamda 71,3 kilogram esrar, 2,5 kilogram kokain ve 5,7 kilogram kumaşa emdirilmiş vaziyette metamfetamin ele geçirilmiş oldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve metamfetamin emdirilen kumaşa savcılık talimatı gereği el konuldu. Olaylarla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.