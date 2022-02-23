Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu...Şampuan kutularında 10 milyon lira değerinde pırlanta kaçakçılığı polise takıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak olarak Türkiye’ye sokulmak istenen piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan pırlanta, polis tarafından tespit edilerek ele geçirildi. Pırlantayı kaçak olarak yurda sokmaya çalışan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelen İranlı yolcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) havayolu ile Dubai’den İstanbul’a gelen İran uyruklu S.M.A. adlı bir yolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri tarafından takibe alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar geliş peronunda durdurulan İranlı yolcunun bagajı x-ray cihazına sokuldu. Kontrol edilen bagaj içerisinde bulunan şampuan kutularında yoğunluğu fark eden emniyet ekipleri, kutuları açarak kontrol etti. Açılan şampuan kutuları içerisinde, 19 parça kilitli poşetler halinde zulalanmış, toplam ağırlığı 365,80 gr. gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan pırlanta taşları ele geçirildi.

İran uyruklu S.M.A. gözaltına alınırken, pırlantalara el konuldu. Zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisteki ifade işlemleri süren pırlanta kaçakçısı hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem başlatıldı.