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Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur trafik yoğunluğu oluşturdu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün Marmara Bölgesinde etkili olması beklenen yağmur uyarısının ardından sabah saatlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, trafiğinde oluşmasına neden oldu.

Asayiş 10.09.2021, 07:13
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur trafik yoğunluğu oluşturdu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün Marmara Bölgesinde etkili olması beklenen yağmur uyarısının ardından sabah saatlerinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, trafiğinde oluşmasına neden oldu.


Günlerdir İstanbul etkili olması beklenen yağmur sabahın erken saatlerinden kendini göstermeye başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı duyuruların ardından Megakent’tin ana arterlerinde etkili oldu.


Yağmurdan dolayı sokaklarda ve yollarda su birikintisinin olduğu görüldü. Etkili olan yağmur nedeniyle sokaklarda ve yollarda su birikintilerinin olduğu gözlendi. Sabahın erken saatleri Meteorolojiden yapılan uyarıya göre yağmurun gün içinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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