Sabah işe gelen çalışanlar, işyerini su altında buldu

İstanbul’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Büyükçekmece’de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan işyeri sular altında kalırken, belediye ekipleri su tahliye çalışması başlattı.

İstanbul genelinde gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, şehrin çeşitli bölgelerinde su baskınlarına neden oldu. Büyükçekmece ilçesinde de etkili olan yağışlar sonrasında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesinde de baskın yaşandı. Sabah saatlerinde işe gelen çalışanlar, işyerlerinin sular altında olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçerken, su tahliyesi yapıldı.