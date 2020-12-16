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Saatlerce soğukta tedavi edilmeyi bekledi

Edirne’de, akşam saatlerinde bir aracın at arabasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan atın akıbeti ise ancak saatler sonra çözülebildi. Ölmek üzere olan ata, belediye ekipleri müdahale etmezken, saatler sonra olay yerine gelen bir veteriner ata ilk müdahaleyi yaptı.

Asayiş 16.12.2020, 00:19
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Saatlerce soğukta tedavi edilmeyi bekledi

Edirne’de, akşam saatlerinde bir aracın at arabasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan atın akıbeti ise ancak saatler sonra çözülebildi. Ölmek üzere olan ata, belediye ekipleri müdahale etmezken, saatler sonra olay yerine gelen bir veteriner ata ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi girişinde bulunan yeni köprü üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde seyir halinde bulunan G.Y. yönetimindeki 22 ED 582 plakalı araç, odun yüklü at arabasına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle, odun yüklü at arabasında bulunan karı koca T.A. ile S.A. ve araç sürücüsü G.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından at arabasında bulunan karı koca çift, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü G.Y. de ilk kontrollerinin ardından durumunun iyi olması sebebiyle, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada yaralı at bilmecesi

Söz konusu kazada, at arabasına bağlı bulunan at da ağır şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine kaza yerine Edirne Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Ancak atın akıbeti ile ilgili bilmece bu süreçten sonra başladı. Veteriner işlerinde sorumlu olduğu öğrenilen tekniker, polislerin ısrarına rağmen ata ilk müdahaleyi yapamayacağını ve bunu üslerine bildirmek zorunda olduğunu ifade etti.

Kedi köpek arabasıyla geldiler yaralı ata müdahale etmediler

Kendi üs makamları ile görüşen tekniker kadın, mevzuat gereği “atın ‘sokak hayvanı olmaması’ ve ‘sahipli hayvan’ statüsünde olması münasebetiyle, kendisine ‘Müdahale etmeyin ancak oradan da ayrılmayın’” dediklerini söyledi. Polislerin ‘hocam bunu 112 hizmeti gibi düşünelim, ilk müdahale’ sözlerine rağmen, kedi ve köpek bakım ve koruma aracı ile gelen belediye ekipleri ata müdahale etmedi.

"Canlı ama sahipli hayvan, biz sahipsiz hayvanlara bakıyoruz"

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli tekniker kadın, kazazede yakınına, "Hayvana müdahale etmemiz bizim yasak şu anda. Haber bekliyorum müdürlerimden. Bekliyorum, eğer ’yap’ derlerse yapacağım ama normalde özel veteriner çağırmanız lazım" dedi. Kazazede yakınının "Canlı hayvan ama" söylemi üzerine de tekniker kadın, "Canlı ama sahipli hayvan, biz sahipsiz hayvanlara bakıyoruz" şeklinde cevap verdi.

İlk müdahaleyi kazazedelerin yakınları yaptı, polisler su içirmeye çalıştı

Kazayı duyup olay yerine gelen kazazede yakınları, yaralı ata ilk müdahaleyi yaparak, atı kontrol etti. Belediye veteriner işlerinden gelen ve ata müdahale etmeyen görevlileri şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, kendilerine tepki gösterdi. Kazada ağır yaralanan atı, kazazedelerin yakını olan vatandaşlar yaptı. Duyarlı polis ekipleri de yaralı ata su içirmeye çalıştı.

Saatlerce soğukta tedavi edilmeyi bekledi

Kaza yerinde atın tedavisi ile ilgili durumun görevli ekipler arasında yaşanan telefon trafiği uzadıkça uzadı. Havanın dondurucu soğuğunda tedavi olmaya bekleyen talihsiz ata, kazazedelerin yakınları tarafından evlerinden battaniye getirilip örtüldü.

3 saat sonra özel veteriner geldi

Kaza sonrası saatlerce müdahale edilmeyen ve ölmek üzere olan ata 3 saat sonra özel veteriner gelerek müdahale etti. Belediye ekipleri ile Doğu Koruma Müdürlüğü ekipleri arasında yaşanan telefon trafiği sonuç vermeyince, belediye veteriner işlerinde görevli tekniker kazaya karışan araç sürücüsünün babasına ulaştı ve ücretli bir veterineri kabul edip etmediğini sordu. Kazazede yakını durumu hemen kabul ederek, 10 dakika içerisinde olay yerine ücretli ve özel bir veteriner yönlendirdi. Ata ilk müdahalesini yapan ve iç kanaması nedeniyle durumunun ağır olduğunu dile getiren veteriner hekim Mustafa Altan, tedavisine ve kontrollerini devam edeceklerini söyledi. Yaralı at, kepçe yardımıyla at sahiplerinin evine götürüldü ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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