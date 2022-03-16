Saatler sonra cenazesini buldular, son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta yakınlarının 24 saattir haber alamayınca çilingirle kapısı açılan ve evinde hayatını kaybettiği belirlenen 73 yaşındaki Mücahit Yazıcı, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Sipahioğlu Apartmanında yaşandı. Ailesinin 24 saattir haber alamadığı 73 yaşındaki Mücahit Yazıcı’nın evine gelen ekipler kapıyı açan olmayınca yaşlı adamın sağlık durumundan şüphelendi. Kapının çilingirle açılmasının ardından yerde hareketsiz vaziyette yatan Yazıcı’nın ilk muayenesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yazıcı için öğlen namazını müteakiben Hz. Ali Camii’nde cenaze programı düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yazıcı’nın cenazesi defnedilmek üzere Rize’ye gönderildi.

Yaşlı adamın evinde yalnız yaşadığı kalp ve akciğer hastası olduğu öğrenildi.