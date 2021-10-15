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Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar

Antalya’da piramit satış sistemiyle bin 359 üyeyi, 5 milyon 900 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 15.10.2021, 20:59
Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar

Antalya’da piramit satış sistemiyle bin 359 üyeyi, 5 milyon 900 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Türkiye genelinde 28 ayrı ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu ile mücadele kapsamında 12 Ekim Salı günü eş zamanlı olarak ‘Çekirge’ operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda piramit satış sistemi kurdukları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı, şüphelilerin, bin 359 üyeyi yaklaşık 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyonun genişletilmesiyle tapu dolandırıcılığı yapan 5, evrakta sahtecilik yapan 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheliden 2’si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 8’i adli kontrol kararıyla serbest, 5 şüpheliyse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında mağdur vatandaşların toplam 5 milyon 900 bin TL dolandırıldığı bildirildi.

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