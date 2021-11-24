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Saadet zinciri operasyonunda flaş gelişme: ’Yeni Çiftlik Bank’ olacaklardı

İzmir merkezli 21 ilde gerçekleşen saadet zinciri operasyonunda, tutuklanan yöneticilerin ifadeleri ortaya çıkarken, şüphelilerin Çiftlik Bank gibi bir projeyi hayata geçirmek için mağdurlardan para topladıkları, ancak Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla bu projeyi hayata geçiremedikleri öğrenildi.

Asayiş 24.11.2021, 14:33
Saadet zinciri operasyonunda flaş gelişme: ’Yeni Çiftlik Bank’ olacaklardı

İzmir merkezli 21 ilde gerçekleşen saadet zinciri operasyonunda, tutuklanan yöneticilerin ifadeleri ortaya çıkarken, şüphelilerin Çiftlik Bank gibi bir projeyi hayata geçirmek için mağdurlardan para topladıkları, ancak Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla bu projeyi hayata geçiremedikleri öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım’da İzmir merkezli 21 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 84’ü gözaltına alınırken, yakalananlar arasında, 2018’de Artvin’de aynı suçtan gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan holding üst düzey yöneticisi T.B.’nin de bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda fon amacıyla kullanan şirketlere ait 6 tapunun da aralarında olduğu evrak ile 540 bin liraya el konulurken, şirketlere ve şüphelilere ait taşınmazlar ile banka hesapları için de tedbir kararı alındı. Şüphelilerin hesap hareketlerinden 57 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptanırken, soruşturma kapsamında 3 bin 300’e yakın kişinin sistemden mağdur olduğu, şu ana kadar bunlardan yaklaşık 300’ünün resmi olarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 26’sı emniyetteki sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi, ifadesi alınan diğer şüpheliler ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden holding üst düzey yöneticisi T.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan 21 şüpheliden 1’ine "Konutunu terk etmeme", 18’ine "Karakola düzenli imza verme" adli kontrol şartı getirildi.

Birbirlerini suçladılar

Saadet zinciri operasyonuna dair yeni gelişmeler ortaya çıkarken, şirketin üst düzey yöneticilerinin ifadelerinde birbirilerini suçladıkları öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinde T.B.’nin, toplanan paraların S.O. tarafından harcandığını ve üzerine de bir şey olmadığını söylediği öğrenildi. S.O.’nun da benzer bir şekilde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği, toplanan paraları kendisinin harcamadığını T.B.’nin harcadığını söylediği belirtildi. İfadeleri alınan yöneticilerin ise para işleriyle T.B. ve S.O.’nun ilgilendiğini, para hesaplarını hiç görmediklerini söyledikleri öne sürüldü. Saadet zincirinin kendi içindeki hiyerarşisinde T.B. ve S.O.’nun para hareketleriyle ilgilendikleri, diğer yöneticilerin ise WhatsApp grupları, katılımcı sağlayıcı bulma, arsa, arazi sorumlusu şirket adına taşınmaz bulma, reklam ve sosyal medya gibi işlerle ilgilendikleri ortaya çıkarken, yöneticilerin WhatsApp gruplarında, üyeleri motive ettikleri, daha fazla üye getirmeleri durumunda zincirde yukarı basamaklara yükselip lider konumuna çıkacaklarını söyledikleri belirtildi. T.B.’nin lüks otellerde düzenlenen lansmanlarda konuşmaları yapan kişi ve saadet zincirinin yüzü olduğu belirtildi

Yeni ’Çiftlik Bank’ olacaklardı

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şirketin 2018 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde FONS Gıda, Tarım ve Hayvancılık adı altında bir yer almayı, orada Çiftlik Bank gibi bir proje uygulamayı planladıkları, ancak Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla bu projenin hayata geçişinin iptal olduğu tespit edildi.

Bazı mağdurların hala haberi yok

Yaklaşık 3 bin 200 kişinin mağdur olduğu bilinen saadet zincirinde, bazı mağdur vatandaşların henüz dolandırıldıklarından haberleri olmadıkları da bildirildi. Saadet zincirinin başındakilerin, insanları bu zincire dahil etmek için lüks otellerde birçok kez lansman ve seminer yaptıkları, saadet zincirine vatandaşların referans yoluyla alındığı, dolandırıcıların bunu güven telakki etmek ve kurumsal havası vermek için kullandıkları da ortaya çıktı. Dolandırıcıların sosyal medyada saadet zincirini Türkiye’nin en yatırım karlı modeli olarak tanıttıkları, kaybetme olanağının olmadığı şeklinde reklamlar yaptıkları ifade edildi. Oluşumun 2017 yılında kurulup 2018’de güçlendiği belirtilirken, aynı yıl emniyet tarafından takibe alındıkları, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla da vurgunun çok daha fazla olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

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