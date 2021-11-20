’Saadet zinciri’ operasyonunda 5 tutuklama

’Piramit satış sistemi’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şebeke üyelerine yönelik İzmir merkezli operasyonda adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre yasak olan ’piramit satış yöntemiyle’ dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım’da İzmir merkezli 21 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 84’ü gözaltına alınırken, yakalananlar arasında, 2018’de Artvin’de aynı suçtan gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan holding üst düzey yöneticisi T.B.’nin de bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda fon amacıyla kullanan şirketlere ait 6 tapunun da aralarında olduğu evrak ile 540 bin liraya el konulurken, şirketlere ve şüphelilere ait taşınmazlar ile banka hesapları için de tedbir kararı alındı. Şüphelilerin hesap hareketlerinden 57 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptanırken, soruşturma kapsamında 3 bin 300’e yakın kişinin sistemden mağdur olduğu, şu ana kadar bunlardan yaklaşık 300’ünün resmi olarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 26’sı emniyetteki sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi, ifadesi alınan diğer şüpheliler ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden holding üst düzey yöneticisi T.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan 21 şüpheliden 1’ine "Konutunu terk etmeme", 18’ine "Karakola düzenli imza verme" adli kontrol şartı getirildi.