Rüzgârdan dolayı savrulan taziye çadırı, apartmana dayanarak durdu

Antalya’da boş alana kurulan taziye çadırı, şiddetli rüzgârın da etkisiyle savruldu. Uçan çadır apartmana dayanarak durabilirken, vatandaşlar çadırı daha da havalanmasın diye balkon demirine bağladı. Balkonun çadırla kapandığını gören vatandaşlar ise şaşırdı.

Olay, Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2449. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Asım Karagül’ün vefat etmesi üzerine yakınları tarafından taziye çadırı kuruldu. 3 katlı binanın yanında bulunan yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki çadır, şiddetli rüzgâr dolayısıyla uçup, apartmanın duvarında adeta amuda kalkarak durabildi.

Çadırın uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, vatandaşların çadırı havalanmaması için ikinci katın balkon demirine iple bağladığı görüldü. Balkona çıkınca balkon demirinde bağlı olan çadırı gören vatandaşlar ise şaşırdı. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri çadırın demirden iplerini keserek, bulunduğu yerden kurtardı.

Olayı anlatan Metin Şimşek, “Taziyeye gelmiştim, aracı park ederken bir anda çadır uçtu. Çok şükür yaralanan olmadı. Eve asılı kaldı, ben de çıkarak balkon demirine bağladım” dedi.