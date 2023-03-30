Rüzgarda devrilen asırlık ağaç yolu ulaşıma kapattı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği asırlık ağaç yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, elektrik hatları da zarar gördü.

Meteorolojinin uyarısının ardından Erdemli’de dün akşam saatlerinden sonra rüzgar şiddetini arttırdı. Bugün de etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Cetvel mevkiinde bulunan eski okul bahçesindeki asırlık kızılçam ağacı yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken, ağacın üzerine düştüğü elektrik hatları da zarar gördü. Güvenlik önlemi alınmasının ardından yol güzergahındaki ağacın kaldırılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ağaç yoldan kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi tarafından zarar gören hatların yenilenmesi ve onarımı için yürütülen çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.