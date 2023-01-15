Rusya’nın vurduğu Dnipro’da can kaybı 25’e yükseldi

Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Rusya’nın dün Dnipro kentini hedef aldığı saldırıda bilanço netleşiyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği belirtildi. Arama çalışmalarına devam edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Şu ana kadar 6’sı çocuk 39 kişi kurtarıldı, 13’ü çocuk olmak üzere 73 yaralı var. Kayıp 43 kişi içinse çalışmalar sürüyor" denildi.

"Her şey plana göre ilerliyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri operasyona dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Katıldığı bir televizyon programında askeri operasyonun dinamiklerini olumlu olarak değerlendiren Putin, "Dinamikler olumlu. Her şey Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’ın planına göre ilerliyor. Ayrıca umuyorum ki, savaşçılarımız çalışmalarının sonuçlarıyla bizleri bir kez daha memnun edecek" ifadelerini kullanmıştı.