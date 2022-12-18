Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentine roket düştü: 1 ölü, 8 yaralı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentine roket düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentine roket düştü. Roketin bir binaya isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Binada ve bina çevresinde bulunan araçlarda büyük hasar meydana gelirken, arama kurtarma ekipleri bölgeyi tahliye etti. Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada, “Hava savunma sistemlerimiz Belgorod bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürüyor. Daha fazla bilgi sonra aktarılacak. Maalesef 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca kanatlı hayvan çiftliği de hasar aldı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Rusya’nın Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgeleri ile Kırım’da sarı alarm durumuna geçildiği bildirildi.