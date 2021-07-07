banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Rusya’nın Tyumen kentinde bir binanın giriş katındaki banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin aldı. Acil durum müdahale ekipleri binadan şu ana kadar 50 kişinin tahliye edildiğini, 3 kişinin rehin tutulduğunu duyurdu.

Rusya’nın Tyumen kentinde bir binanın giriş katındaki banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin aldı. Acil durum müdahale ekipleri binadan şu ana kadar 50 kişinin tahliye edildiğini, 3 kişinin rehin tutulduğunu duyurdu.

Asayiş 07.07.2021, 10:24
Rusya’nın Tyumen kentinde bir binanın giriş katındaki banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin aldı. Acil durum müdahale ekipleri binadan şu ana kadar 50 kişinin tahliye edildiğini, 3 kişinin rehin tutulduğunu duyurdu.
Rusya’nın Tyumen kentinde bir binanın giriş katındaki banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin aldı. Acil durum müdahale ekipleri binadan şu ana kadar 50 kişinin tahliye edildiğini, 3 kişinin rehin tutulduğunu duyurdu.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu