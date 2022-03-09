Rusya’nın Sumi’deki saldırılarında can kaybı 22’ye yükseldi

Rusya ordusunun dün Ukrayna’nın Sumi kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

Rusya’nın Ukrayna’da yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy, Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yükseldiğini açıkladı. Sumi’nin gece 3 kez bombalandığını aktaran Zhyvytskyy, hayatını kaybedenlerden 3’ünün çocuk olduğunu belirtti. Zhyvytskyy ayrıca, 5 yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını kaydetti.