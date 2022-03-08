Rusya’nın Sumi’deki saldırılarında 2’si çocuk 9 sivil ölü

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Sumi’deki saldırılarında 2’si çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sumi Valiliği ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada Sumi bölgesindeki saldırılarda 9 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Rus uçakları Sumi bölgesinde, sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bölgede kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise Rusya saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler 2’sinin çocuk olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, “7 Mart gecesi düşman unsurları Romenskaya ve Sportaka caddelerindeki sivil yerleşim yerlerini vurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri intikal etti. Yapılan müdahaleler sayesinde yangın söndürüldü. Enkaz altında kalan bazı vatandaşlar çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sahil kenti Mıkolayiv’deki yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Harkov’da da 9 katlı bir binanın vurulması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.