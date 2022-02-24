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Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı
- Rusya’nın saldırı gerçekleştirdiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de siren sesleri duyulmaya devam ediyor.
- Rusya’nın saldırı gerçekleştirdiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de siren sesleri duyulmaya devam ediyor.
Rusya’nın saldırı gerçekleştirdiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de siren sesleri duyulmaya devam ediyor.
Asayiş 24.02.2022, 17:08
Rusya’nın saldırı gerçekleştirdiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de siren sesleri duyulmaya devam ediyor.