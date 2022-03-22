Rusya’nın saldırdığı Mariupol’de büyük yıkım meydana geldi

Rusya’nın saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Mariupol’deki yerleşim bölgelerinde büyük yıkım meydana geldi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 27 gündür sürüyor. Rusya askeri noktalar hariç sivil yerleşim bölgelerini de hedef alıyor. Rusya’nın yoğun olarak saldırdığı şehirlerden biri olan Mariupol’deki yıkım görüntülendi. Elektrik ve suyun kesildiği, telefon hatlarının çalışmadığı ve temel gıda ürünlerinin ulaştırılamadığı kent, hayalet şehre döndü. Rus birliklerinin vurduğu yerleşim bölgelerinde, otomobillerin yandığı, binaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.