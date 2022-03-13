Rusya’nın Mıkolayiv’de vurduğu okulda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ukrayna’nın sahil kentlerinden Mıkolayiv’de Rus ordusunun vurduğu okul binasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ederken, Ukrayna’nın sahil kentlerinden Mıkolayiv’de Rus ordusu bir okul binasını vurmuştu. Arama-kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilirken, 3 kişinin ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.