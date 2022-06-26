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Rusya’nın Kiev saldırılarında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği füze saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 5’ten fazla kişi de yaralandı.

Asayiş 26.06.2022, 16:00
Rusya’nın Kiev saldırılarında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği füze saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 5’ten fazla kişi de yaralandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürüyor. Başkent Kiev’i hedef alan Rusya, 9 katlı bir apartmanı ve anaokulunu vurdu. Ukrayna Polis Şefi Ihor Klymenko, ülke medyasına yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5’ten fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, “Rusya yeniden Kiev’i vurdu. Füzeler bir apartmana ve anaokuluna zarar verdi” açıklamasında bulundu.

Enkazdan çıkarıldı

Kiev’in Shevchenkivskiy semtindeki 9 katlı binaya yapılan saldırı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, "Shevchenkivskiy semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" demişti.

Kiev’e düzenlenen saldırılar ile ilgili Rusya’dan henüz bir açıklama yapılmadı. Moskova’dan daha önce yapılan açıklamalarda sivillerin hedef alınmadığı vurgulanmıştı.

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