Rusya’nın Irpin’deki saldırılarında 1 çocuk öldü

Rusya’nın Ukrayna’nın Irpin kentine düzenlediği saldırılarda 1 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya, gece boyunca Kiev’in kuzeyindeki Irpin kentinde sivil yerleşim yerleri de dahil birçok noktayı hedef aldı. Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn yaptığı açıklamada, Rusya’nın hava saldırısı sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus birliklerinin saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle kentteki kadın ve çocuklar tahliye ediliyor. Kiev’deki sivil savunma ekipleri, tahliye operasyonu kapsamında 400’den fazla kadın ve çocuğunun kentten çıkarıldığını açıkladı.

Öte yandan, Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.