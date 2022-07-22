banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Salçalık domatesler tezgahlara indi
Salçalık domatesler tezgahlara indi
Balıkesir’de felaketler zinciri
Balıkesir’de felaketler zinciri

Rusya’nın İdlib’e saldırısında 7 sivil öldü

Rus güçlerinin Suriye’nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5’i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Asayiş 22.07.2022, 12:21 22.07.2022, 12:57
Rusya’nın İdlib’e saldırısında 7 sivil öldü

Rus güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusundaki İdlib’te sivil yerleşimleri hedef aldı. Saldırılarda 5’i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 14 sivil ise yaralandı. Yetkililer, Lazkiye’deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağının Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, enkaz altında kalan sivillerin olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)
27°
açık