Rusya’nın İdlib’e saldırısında 7 sivil öldü

Rus güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusundaki İdlib’te sivil yerleşimleri hedef aldı. Saldırılarda 5’i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 14 sivil ise yaralandı. Yetkililer, Lazkiye’deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağının Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, enkaz altında kalan sivillerin olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.