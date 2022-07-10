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Rusya’nın Donetsk’e düzenlediği saldırıda can kaybı 15’e yükseldi

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Asayiş 10.07.2022, 14:22
Rusya’nın Donetsk’e düzenlediği saldırıda can kaybı 15’e yükseldi

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer apartmanda 15 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık” ifadelerini kullanmıştı. Kyrylenko ayrıca 1’i 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin enkaz altında bulunduğunu bildirmişti.

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