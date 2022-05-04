Rusya’nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprüyü vurduğu anlar ortaya çıktı

Rus ordusunun, dün Ukrayna’nın Dnipro kentinde bulunan Dinyeper Nehir üzerindeki kara ve demiryolu olarak kullanılan köprüyü vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor, Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Dnipro kentinde bulunan Dinyeper Nehir üzerindeki kara ve demiryolu olarak kullanılan köprüye düzenlediği füze saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, saldırı anında köprü üzerinde araçların seyir halinde olduğu görülürken, saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ukrayna Demiryollar Şirketi Genel Müdürü Oleksandr Kamyshin yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından dün yapılan füze saldırılarında tren yolu hattının tamamen zarar gördüğünü duyurdu. Rus ordusunun saldırılarında ayrıca, ana yolların ve şehrin altyapısının da hasar gördüğü açıklandı.

Ukrayna basını, Rus ordusunun saldırılarını aralıklarla sürdürdüğünü ve kent yönetiminin saldırıların ardından kesin hasar konusunda kamuoyunu bilgilendireceğini aktardı.