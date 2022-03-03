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Rusya’nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırılarında bombaların iki okul ve eve isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Rusya’nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırılarında bombaların iki okul ve eve isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Asayiş 03.03.2022, 16:33
Rusya’nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırılarında bombaların iki okul ve eve isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.