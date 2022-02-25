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Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev’de tekrardan patlama sesleri yankılanmaya başladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Sumatra Adası’nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ankara’da sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarılan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev’de tekrardan patlama sesleri yankılanmaya başladı.
Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev’de tekrardan patlama sesleri yankılanmaya başladı.
Asayiş 25.02.2022, 06:04
Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev’de tekrardan patlama sesleri yankılanmaya başladı.