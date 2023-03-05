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Rusya’dan Ukrayna’ya havan topu saldırısı: 3 sivil öldü
Rusya’nın, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Poniativka köyüne düzenlediği saldırıda 2’si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
Asayiş 05.03.2023, 16:02
Rusya’nın, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Poniativka köyüne düzenlediği saldırıda 2’si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Rusya’nın, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Poniativka köyüne düzenlediği havan topu saldırısında 2’si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Sivil yerleşim noktalarının vurulduğu saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Herson bölgesindeki Poniativka köyüne havan topu saldırısı yapıldı. Bir ev vuruldu. Rusya, sivilleri öldürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.