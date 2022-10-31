Rusya’dan Ukrayna’ya 40 seyir füzeli saldırısı

Rusya bu sabah Kiev, Vinnytsi, Lviv, Dnipropetrovsk, Zaporijya’ya 40 seyir füzesiyle saldırdı. Ukrayna’nın enerji altyapılarının füzeyle vurulması sonucu elektrik, su ve telefon şebekelerinde kesinti yaşandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, “Bu sabah Ukrayna’ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı” dedi. Başkent Kiev’in yanı sıra Vinnytsia bölgesi, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Lviv’e füze saldırısının gerçekleştiği bildirildi. Kiev’de 10’dan fazla patlamanın duyulurken, bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi. Bazı bölgelerde elektrik ve su kesintilerinin yanı sıra cep telefonu şebekelerinde de sorunlar yaşıyor.

Ukrayna halkına sığınaklara girmelerini uyarısında bulunan Gerashchenko, “Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırdı. Enerji terörü devam ediyor” dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İhnat, Rusya’nın saldırıyı gerçekleştirmek için stratejik bombardıman uçaklarını kullandığını dile getirdi.