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Rusya’dan Ukrayna’nın Dnipro şehrine saldırı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnipro şehrine düzenlediği saldırı sonucu su kesintisini yaşanabileceği açıklandı.

Asayiş 15.07.2022, 23:32 15.07.2022, 23:56
Rusya’dan Ukrayna’nın Dnipro şehrine saldırı

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna’nın Dnipro şehrinin Belediye Başkan Yardımcısı Mykhailo Lysenko yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırısını doğrulayarak, “Dnipro’ya yapılan füze saldırısı sonucunda şehirde su kesintisi yaşanabilir” dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin farklı noktalarında patlamalar yaşandığı görülürken, saldırı nedeniyle birçok yerde yangın çıktığı iddia edildi.

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