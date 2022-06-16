banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Rusya’dan Sumi kentine roketli saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın Sumi kentine düzenlediği roketli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Asayiş 16.06.2022, 09:56
Rusya’dan Sumi kentine roketli saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın Sumi kentine düzenlediği roketli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan Rusya, Sumi kentine roketli saldırı düzenledi. Sumi Valisi Dmitriy Zhyvytskyi tarafından yapılan açıklamada, roketli saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Vali Zhyvytskyi ayrıca, yerel saatle 05.00’te Rusya-Ukrayna sınırı yakınında bulunan Dobropillya bölgesine de roketli saldırı düzenlendiğini ve sınır ötesinden 26 havan mermisinin ateşlendiğini söyledi.

Yorumlar (0)
27°
açık