Rusya’dan Kiev’e füze saldırısı: 1’i çocuk 3 ölü
RUS ORDUSUNUN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FÜZE SALDIRISINDA 1’İ ÇOCUK OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 01.06.2023, 10:16
Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gece saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısında 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Kiev’i füzelerle hedef aldı. Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu ile 34 yaşındaki annesi ve 33 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ayrıca bir hastane, anaokulu ve apartmanda hasar meydana geldiği, park halindeki araçların hurdaya döndüğü belirtildi.