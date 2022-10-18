Rusya’daki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı

Rusya’nın Yeysk kentindeki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken, yaralı sayısı ise 19 olarak açıklandı.

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde meydana gelen uçak kazasında can kaybı artıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sona erdiği belirtilerek, "Arama kurtarma bölgesinden 10 kişinin cesedi çıkarıldı. Böylece hastanedeki kayıplarla birlikte toplam ölü sayısı 3’ü çocuk olmak üzere 13’e yükseldi. Yaralı 19 kişinin tedavisi sürüyor" denildi. Bakanlık ayrıca, 360’tan fazla bina sakininin olay sırasında tahliye edilerek kayıpların daha da artmasının önüne geçildiğini sözlerine ilave etti.

Pilot uçağı terk etmişti

Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından kalkan Su-34 tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalanmış, pilot motorundan alevler çıkan uçağı fırlatma koltuğu ile terk etmişti. Uçak ise, kentin merkezinde bulunan 9 katlı bir apartmanın duvarına çarpmış ve binada yangın çıkmıştı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kazadan zarar gören ailelere destek verilmesi yönünde talimat vermiş, Krasnodar Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.